Buldan Barajı doldu, bölgeye hayat geldi

Bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte Sarıgöl Ovası'nı kapalı sistemle sulayan Buldan Barajı'nda doluluk oranının yükselmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü. Su seviyesinin artmasıyla birlikte baraj çevresi de adeta mesire alanına döndü.

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Buldan Barajı çevresindeki piknik alanlarına akın etti. Doğayla iç içe vakit geçiren vatandaşlar, yükselen su seviyesinin bölgeye ayrı bir güzellik kattığını ifade etti. Baraj çevresindeki doğal yaşamın da yeniden canlandığı gözlendi.

Ailesiyle birlikte piknik yapmak için baraj çevresine gelen Mücahit Saraç, "Barajın dolu olması çok güzel. Çevresine de ayrı bir canlılık kattı. Ailece huzurlu şekilde dinlenme imkanı bulduk." dedi.

Sakin yapısı ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Buldan Barajı, yalnızca tarımsal sulamaya katkı sunmakla kalmıyor, vatandaşlara dinlenme ve piknik yapma fırsatı da sağlıyor.

Öte yandan yaz aylarında kapalı sistem sulama yöntemiyle binlerce dekarlık üzüm bağının su ihtiyacını karşılayan Buldan Barajı'nda sistemin devreye alınmasıyla birlikte sulanan alan miktarı da önemli ölçüde arttı. Daha önce 6-7 bin dekarlık alan sulanabilirken, kapalı sistem sayesinde bugün toplam 19 bin 300 dekarlık tarım arazisine su verildiği öğrenildi. - MANİSA

