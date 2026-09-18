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Bir gecede 2 bin adet palamut yakaladı

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Bir gecede 2 bin adet palamut yakaladı
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Karadeniz’de palamut sürüsüne denk gelen bir balıkçının ağlarına bir gecede yaklaşık 2 bin adet palamut takıldı.

Karadeniz'de palamut sürüsüne denk gelen bir balıkçının ağlarına bir gecede yaklaşık 2 bin adet palamut takıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam saatlerinde "Alaattin Reis" isimli balıkçı teknesi ile denize açılan Tayfun Orhan ve ekibinin denize serdiği ağlara sabah saatlerinde yaklaşık 2 bin adet palamut yakalandı. Palamut sürüsüne denk gelen teknedeki balıkçılar, uzun uğraşlar sonucu ağları toplayarak ilçeye yanaştı.

İlçedeki diğer balıkçıların da yardımıyla ağlardaki palamutlar ayıklandı. Ayıklanan toplam 230 kasa dolusu palamut, boyutuna göre 3 adedi 200 TL ve 4 adedi 200 TL'den satılmak üzere tezgahlara götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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