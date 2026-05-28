Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sağanak yağış sele neden olurken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere Bilecik'te sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve bir süre sonra doluya dönen yağış sonucunda ilçede sel meydana geldi. Başta İsmet İnönü Caddesi olmak üzere ana arterler ve sokaklar adeta göle döndü. Çok sayıda ev, iş yeri ve kapalı otoparkı su bastı. Araçlar suyun içinde ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaş mağduriyet yaşadı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı