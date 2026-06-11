Haberler

Konya'nın denizinde karadaki tekneler tatlı sulara inmeye hazırlanıyor

Konya'nın denizinde karadaki tekneler tatlı sulara inmeye hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'daki Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan su ürünleri av yasağı 15 Haziran'da sona erecek. Balıkçılar, teknelerinin bakım ve onarımını yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Nilüfer turları da ilgi görüyor.

Konya'da, "Konya'nın denizi" olarak nitelendirilen Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan su ürünleri av yasağının sona ermesine sayılı günler kala balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına hız verdi. Av yasağının 15 Haziran'da sona erecek olması nedeniyle göl kıyısındaki mahallelerde hareketlilik yaşanıyor.

Balıkların üreme dönemine denk gelen ve üç ay süren av yasağı boyunca karaya çekilen motorlu balıkçı teknelerinde bakım ve onarım çalışmaları yürütülürken, balıkçılar sezonun başlamasıyla birlikte yeniden göle açılacakları günü bekliyor. Beyşehir Gölü'nün önemli balıkçılık merkezlerinden Çiftlik Mahallesi'nde de liman çevresinde yoğun bir çalışma sürüyor. Balıkçılar bir yandan av sezonuna hazırlanırken, nilüfer mevsiminin başlamasıyla birlikte gezi teknelerini de yeni döneme hazırlıyor.

Mahalle sakinlerinden balıkçı İbrahim Erdoğan, sezonun başlamasına kısa bir süre kaldığını belirterek, "Şu an herkes teknesini yetiştirmeye çalışıyor. Havaların yağışlı gitmesi nedeniyle hazırlıklarımız biraz gecikti. Ancak son günlerde yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi. 15 Haziran itibarıyla yeniden ağlarını göle bırakacaklarını ifade eden Erdoğan, "Allah izin verirse vira bismillah diyerek yeni sezona başlayacağız. Son hazırlıkları tamamlıyoruz" şeklinde konuştu.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı ve gezi teknesi işletmecisi Ahmet Erdoğan ise nilüfer turlarına ilginin her geçen gün arttığını belirterek, Beyşehir'e gelen ziyaretçilerin gölde farklı bir deneyim yaşama fırsatı bulduğunu söyledi. Öte yandan, Ahmet Erdoğan, bu yıl yağışların sevindirici seviyede gerçekleşmesine rağmen Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesinde yeniden başlayan düşüşün devam ettiğini belirterek yetkililerin göldeki su kaybının nedenlerini araştırması gerektiğini ifade etti.

Balıkçılar, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını tamamlayıp 15 Haziran'dan itibaren yeniden göl sularında ekmek mücadelesine başlayacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGülşah Cem:

ibrahimle ahmet haklı söylüyolar su seviyesi düşüşü ciddi bir konu böyle giderse belki de balık avı yapacak göl kalmaz diye endişeleniyorum bu konuda yetkililerin çabuk bir şey yapması lazım çünkü su kaybı her gün artıyo ve bunu durdurmak için harita mühendisleriyle jeoloji mühendislerine danışılması gerekir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKonuralp Demirci:

güzel haber balıkçılar hazırlanıyo sezona. umarım bu kez yasağa uyarlar herkes. geçen seferlerde kimse dinlemedi ki.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüreyya Burcu Duman:

yetkililer bu su kaybının ne olduğunu bir araştırsın artık göl kuruyo gözümüzün önünde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba

Kocaman'ın raporu sızdı! İşte takımdan göndereceği yıldızlar

CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin

CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor
Trump'ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA'dan kıyak

Trump'ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA'dan kıyak
30 kişi polis Melih Okan Keskin'i döverek öldürmüştü! Mahkemeden tahliye kararı çıktı

Polisimizi döverek öldürmüşlerdi! Mahkemeden aileyi yıkan karar
Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu

Esrarengiz olay! Hayatının en mutlu gününe hazırlanırken ölü bulundu
Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin

Arda Turan'dan ayrılık kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi

Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi