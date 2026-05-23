Zonguldak'ta bayram yolculuğu başladı

Kurban Bayramı tatili öncesi milyonlarca vatandaş yollara çıkarken, D-100 kara yolunun Alaplı geçişinde araç yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri denetimlerini artırdı.

Kurban Bayramı tatili öncesi milyonlarca vatandaş yollara çıkarken, Batı Karadeniz'in önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Alaplı geçişinde araç yoğunluğu dikkat çekmeye başladı.

Dokuz günlük bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların oluşturduğu trafik nedeniyle özellikle İstanbul yönünden gelen araçlar, Zonguldak sınırlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Alaplı girişinde zaman zaman kilometrelerce araç trafiği oluşurken, yoğunluğa rağmen ulaşımın kontrollü şekilde sürdüğü gözlendi.

Özellikle Düzce-Zonguldak hattında araç sayısındaki ciddi artış sürerken, trafik ekipleri de denetimlerini artırdı. Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergah boyunca kritik noktalarda görev alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bayram trafiğinin özellikle akşam saatleri ile hafta sonu daha da yoğunlaşması beklenirken, vatandaşların sabırlı ve dikkatli olması istendi. Öte yandan, Alaplı geçişinde yaşanan yoğunluk, ilçedeki akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde de hareketliliğe neden oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
