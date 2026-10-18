Ardahan panelinde Vali Yamlı, gıdanın yüzde 25-40'ının kayba uğradığını söyledi

Ardahan'da Dünya Gıda Günü dolayısıyla düzenlenen panelde güvenilir gıdaya erişim, bilinçli tüketim, gıda israfıyla mücadele ve yerel ürünlerin ekonomik değerinin artırılması konuları masaya yatırıldı. Programda Ardahan kaşarı, çiçek balı, kavılca buğdayı, Posof fasulyesi ve Ardahan kaz eti gibi yöresel ürünlerin önemi vurgulandı.

Ardahan Üniversitesi ev sahipliğinde, Ardahan Valiliği ve Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Güvenilir Gıda, Bilinçli Tüketim ve Ardahan'ın Yerel Değerleri" temalı panel, kamu kurumları, akademisyenler ve öğrencileri bir araya getirdi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Tarım ve Orman Bakanı Danışmanı Prof. Dr. Aykut Gül, kurum temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda gıda güvenilirliğinin sağlanması, tüketicilerin bilinçlendirilmesi, doğal kaynakların korunması ve Ardahan'ın yerel üretim potansiyelinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Programda konuşan Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı: Yerel üretimde katma değerin artırılması öncelik taşıyor dedi.

Vali Yamlı, sofraya gelen bir dilim ekmeğin ardında bir yıla varan emek bulunduğunu hatırlatarak gıda israfının önlenmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'de üretilen gıdanın tarladan nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar yüzde 25 ila 40'ının kayba uğradığını belirterek, "Birçoğumuz bir dilim ekmeğe veya bir avuç tahıla muhtaç durumda yaşayabiliyorken; gerek tüketim gerekse üretim ve özellikle nakil esnasında bu israf hususuna çok daha fazla dikkat etmeliyiz" uyarısında bulundu. Sayın Valimiz, bölgenin tarımsal zenginliğinin katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin önemine de işaret ederek, "Günümüz katma değer günü; salt ham bal satmak yerine arı sütü ve arı zehri gibi katma değerli ürünleri geliştirerek üreticimizin emeğini daha kıymetli hale getirmeliyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı