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Dolu afeti sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor

Dolu afeti sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor
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Afyonkarahisar'ın birçok ilçe ve beldesinde geçtiğimiz hafta sonu yaşanan dolu afetinin ardından tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında dron destekli görüntüleme yöntemleri kullanılırken, üreticilere TARSİM sigortasının önemi hatırlatıldı.

Afyonkarahisar'ın bir çok ilçe ve beldesinde geçtiğimiz hafta sonu yaşanan dolu afeti sonrası tarım arazilerinde başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Hasar tespit çalışmasının Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildiği kaydedildi. Çalışmayla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan dolu yağışının tarımsal üretim alanları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, mevcut durumun değerlendirilmesi ve yürütülecek çalışmalara esas teşkil edecek verilerin toplanması amacıyla il ve ilçe Müdürlüklerimiz teknik personelleri tarafından saha inceleme ve hasar tespit çalışmaları sürdürülmektedir. Çalışmalar kapsamında dron destekli görüntüleme yöntemlerinden de faydalanılarak üretim alanları detaylı şekilde incelenmekte, elde edilen veriler doğrultusunda gerekli teknik değerlendirmeler titizlikle gerçekleştirilmektedir. Tarımsal üretimin doğal afetlerden kaynaklanan risklere karşı güvence altına alınabilmesi için Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) büyük önem taşımaktadır. Üreticilerimizin emek ve yatırımlarını koruyabilmeleri, yaşanabilecek afetler karşısında mağduriyet yaşamamaları adına ürünlerini TARSİM güvencesi altına almaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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