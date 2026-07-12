Adana'da Akdeniz meyve sineğiyle mücadele sürüyor

Adana'da, tarımsal üretimde önemli zararlılar arasında yer alan Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen çalışmalar sürüyor.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çukurova'nın bereketli topraklarında ürün kalitesini korumak amacıyla hazırlanan eylem planının kararlılıkla uygulandığı belirtildi.

Zararlının popülasyonunun takip edilmesi amacıyla 12 ilçede kurulan 125 izleme istasyonu ile 250 tuzakta haftalık düzenli sayımlar gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, tarım alanlarında yürütülen çalışmalar kapsamında yere dökülen meyvelerin toplandığı, hasat sonrasında bahçelerde kalan ürünlerin ise titizlikle imha edildiği ifade edildi.

Mücadelenin yalnızca tarım alanlarıyla sınırlı kalmadığı belirtilirken, zararlının üreyebileceği hayvansal gübre alanları, drenaj kanalları ve atık yığınlarında da ilaçlama çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü ifade edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı