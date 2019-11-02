Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa aynı...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa aynı değerden tapuda göstersin" Bakan Kurum: "Konut alım satımında tapu kadastro fiyat belirleyemez. Gerçek değer üzerinden tapu devrinin yapılması için meclisimiz çalışıyor"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa aynı değerden tapuda göstersin"
Bakan Kurum:
"Konut alım satımında tapu kadastro fiyat belirleyemez. Gerçek değer üzerinden tapu devrinin yapılması için meclisimiz çalışıyor"
VİDEO: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa aynı...