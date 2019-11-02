Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa aynı...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa aynı değerden tapuda göstersin" Bakan Kurum: "Konut alım satımında tapu kadastro fiyat belirleyemez. Gerçek değer üzerinden tapu devrinin yapılması için meclisimiz çalışıyor"

02.11.2019 12:31
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa aynı değerden tapuda göstersin"

Bakan Kurum:

"Konut alım satımında tapu kadastro fiyat belirleyemez. Gerçek değer üzerinden tapu devrinin yapılması için meclisimiz çalışıyor"

Kaynak: İHA

VİDEO: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa aynı...
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