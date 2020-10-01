Çevikel: "Üyelerimiz her platformda gücünü gösteriyor"

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) 'Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması-2019' listesinde 45, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2019" listesinde ise 11 firma ile yer aldı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) 'Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması-2019' listesinde 45, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2019" listesinde ise 11 firma ile yer aldı. DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "Üyelerimiz her platformda gücünü gösteriyor" dedi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), üye firmaları ile gücünü her platformda gösteriyor. Son olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2019" araştırması ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) 'Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması - 2019' ile yine adından söz ettirdi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) 'Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması - 2019' listesinde 45, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2019" listesinde ise 11 üye firması ile yer alan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Üretimden gelen gücümüzü böyle önemli kurumların listesinde yer alarak taçlandırmak onur verici" dedi.

"Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2019 listesinde merkezi Bursa olan veya Bursa'da üretim tesisi bulunan 67 firma girdi. Listede 11 DOSABSİAD üyesi yer aldı. Bunun yanında Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması - 2019' listesinde 45 üye firmamız var. 2018 listesinde 38 üye firmamız bulunuyordu. Büyümeye ve güçlenmeye devam ediyoruz. Listelerde yer alan, derneğimize güç katan firmalarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı