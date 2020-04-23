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voleybol, Avrupa, Spor, Haber

CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2019-2020 sezonu iptal edildi

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), 2019-2020 CEV Şampiyonlar Ligi'nin koronavirüs salgını nedeniyle iptal olduğunu kulüplere bildirdi.

23.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:41
CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2019-2020 sezonu iptal edildi

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), 2019-2020 CEV Şampiyonlar Ligi'nin koronavirüs salgını nedeniyle iptal olduğunu kulüplere bildirdi.

Eczacıbaşı VitrA Kulübü, CEV'in 2019-2020 sezonu için aldığı kararı duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; CEV, 2019-2020 Sezonu Şampiyonlar Ligi organizasyonunu iptal etti ve bu sezon şampiyon belirlenmeyeceğini bildirdi.

Organizasyon daha önce, salgının Avrupa'da yayılmasını önlemek için alınan tedbirler doğrultusunda birkaç kez ileri bir tarihe alındıktan sonra süresiz ertelenmişti.

CEV'in yapmış olduğu açıklamaya göre, 2020 yılında Avrupa kupalarının kalan tüm maçları ve 16 Mayıs'ta Berlin'de düzenlenmesi planlanan Süper Finaller iptal edilirken, kupalarda şampiyon belirlenmeyecek.


Kaynak: DHA

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