Çeşme'ye tatilci akını devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çeşme'ye tatilci akını devam ediyor

Çeşme'ye tatilci akını devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Turizm cenneti Çeşme'ye tatilcilerin akını devam ediyor.

Turizm cenneti Çeşme'ye tatilcilerin akını devam ediyor. Hafta sonunun ardından arefe günü de tatilciler Çeşme'ye gelmeye devam ederken, yüzde 100 doluluğa ulaşan Çeşme'de nüfus 1 milyona dayandı.

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla İzmir'in gözbebeği turizm cenneti Çeşme tatilcilerin akınına uğramaya devam ediyor. Arefe günü de tatilci hareketliliğinin yaşandığı Çeşme'nin ana arterlerinde zaman zaman trafik sıkışıklığı görüldü. Konaklama yerlerinde ise doluluk yüzde 100'e ulaştı. Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Halk Plajı, sıcak havadan bunalan tatilcilerin tercih ettikleri plajların başında gelirken, Çeşme Belediyesi tarafından plaja kurulan sosyal mesafe locaları ile tatilcilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları sağlanmaya çalışılıyor. Ilıca Halk Plajı'nda ücretsiz olarak yararlanan vatandaşlar kendi getirdikleri şemsiyeler ve portatif plaj sandalyeleri ile bütçeleri sarsılmadan güneşin, kumun ve denizin tadını çıkarıyor. Öte yandan nüfusun şimdiden 1 milyona dayandığı ve bayramda 1 milyonun üzerine çıkmasının beklendiği Çeşme'de, güvenlik tedbirleri de üst seviyeye çıkarıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğünden takviye ekiplerin de gelmesiyle güçlenen Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 saat boyunca kontrollerini yoğunlaştırarak tatilcilerin huzur ve güven içerisinde bayram tatillerini geçirmelerini sağlamak için çalışıyor.

(Muhammet İsa Atagöz/İHA)

Çeşme'ye tatilci akını devam ediyor
Çeşme'ye tatilci akını devam ediyor
Çeşme'ye tatilci akını devam ediyor
Çeşme'ye tatilci akını devam ediyor
Çeşme'ye tatilci akını devam ediyor
Çeşme'ye tatilci akını devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Müzik yayını saati kısıtlaması ne zaman kalkacak? Bakan Ersoy, topu Kabine'ye attı
Müzik yayını saati kısıtlaması ne zaman kalkacak? Bakan Ersoy, topu Kabine'ye attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Demir Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Hakan Sabancı Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Metin Oktay Şaban Yılmaz Mehmet Topal Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çeşme'ye tatilci akını devam ediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 15:42:34. #1.16#

title