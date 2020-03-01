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Cesar Grup Ümraniyespor - Bursaspor: 1-1

STAT: Ümraniye Belediyesi ŞehirHAKEMLER: Erkan Özdamar, Deniz Turgut, Gökmen BaltacıCESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Glumac, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar (Dk. 70 Mücahit Can Akçay), Nouri, Akabueze, Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Mujan), Gimbert (Dk.

01.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:16
Cesar Grup Ümraniyespor - Bursaspor: 1-1

STAT: Ümraniye Belediyesi Şehir

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Deniz Turgut, Gökmen Baltacı

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Glumac, , , Muhammed Gönülaçar (Dk. 70 Mücahit Can ), Nouri, Akabueze, Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Mujan), Gimbert (Dk. 86 Timur Temeltaş)BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Burak Altıparmak (Dk. 79 Traore), Diarra, Cüneyt Köz, Anıl Karaer, Shehu, Tayfur Bingöl, Selçuk Şahin, Onur Atasayar, Seleznov (Dk. 67 Recep Aydın), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 87 Ali Akman) GOLLER: Dk. 70 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor) - Dk. 6 Shehu (Bursaspor)KIRMIZI KART: Dk. 79 Shehu (Bursaspor)SARI KARTLAR: Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor), Burak Altıparmak, Kerem Can Akyüz (Kulübede) (Bursaspor)İSTANBUL, - TFF 1'inci Lig'in 25'inci haftasında Cesar Grup Ümraniyespor ile Bursaspor, Nouri ve Shehu'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: DHA

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