Cesar grup ümraniyespor-boluspor: 1-1

21.09.2019 17:02

?STAT: Ümraniye Belediyesi Şehir

HAKEMLER: Caner Ak, Mehmet Ali Akkor, Burak Cansız

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş, Akabueze, Nouri (Dk. 68 Lazar), Bahadır Taşdelen (Dk. 63 Emircan Altıntaş), Gimbert (Dk. 7 Muhammed Gönülaçar), Gomis

BOLUSPOR: Hakan Canbazoğlu - Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Ümit Kurt, Hakan Arslan, Dodo, Umut Gündoğan (Dk. 59 Sami Can Keskin), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+3 Yusuf Mert Tunç), Bilal Kısa, Mustafa Durak (Dk. 46 Melih Okutan), Poepon

GOLLER: Dk. 35 Poepon (P) (Boluspor), Dk. 90+5 Fernandes (Cesar Grup Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Burak Öğür, Dk. 34 Ahmet Taşyürek (Teknik direktör), Dk. 58 Fernandes (Cesar Grup Ümraniyespor) - Dk.46 Dodo, Dk.51 Bilal Kısa, Dk.73 Sami Can Keskin, Dk.90+6 Ümit Kurt (Boluspor)

TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Cesar Grup Ümraniyespor ile Boluspor arasındaki mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Konuk takım Boluspor, 35'inci dakikada Poepon'un penaltı golü ile 1-0 öne geçti ve soyunma odasına üstün girdi. İkinci yarıda gol için daha atak bir futbol ortaya koyan ev sahibi Cesar Grup Ümraniyespor, 90+5'inci dakikada Fernandes'le fileleri havalandırdı: 1-1. Karşılaşma bu skorla sona ererken, taraflar 1'er puanı hanelerine yazdı.

Kaynak: DHA

- İstanbul