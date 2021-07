CertiK (CTK) coin nedir? Güncel CertiK (CTK) yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biri olan Security Oracle, DeFi'de kullanılanlar gibi görev açısından kritik akıllı sözleşmelerin güvenilirliğini değerlendirmek için endüstri lideri güvenlik teknolojilerini kullanan merkezi olmayan bir operatör ağı tarafından oluşturulur. CertiK (CTK) coin nedir? Güncel CertiK (CTK) yorum ve grafiği

CertiK bugünkü fiyatı ₺10,34 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺158.297.184 TRY. CertiK son 24 saatte düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #383, piyasa değeri ₺469.074.198 TRY. Dolaşımdaki arz 45.376.478 CTK coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

CERTİK ZİNCİRİ NEDİR?

DeFi, NFT'ler ve otonom araçlar dahil olmak üzere kritik görev uygulamalarının güvenilir bir şekilde yürütülmesi için güvenlik öncelikli, yetkilendirilmiş bir hisse kanıtı blok zinciri olan CertiK Chain. CertiK Chain, tam EVM ve Hyperledger Burrow uyumluluğuna sahip bir Cosmos Hub olarak oluşturulmuş zincirler arası uyumluluğa ve ayrıca eWASM ve Ant Financial's AntChain ile uyumluluğa öncelik verir. Protokoller arasında, blok zinciri projeleri, zincir üstü işlemlerin gerçek zamanlı korumalarını sağlayan, çok çeşitli kötü amaçlı güvenlik açıklarını oluşmadan önce belirleyip işaretleyen Güvenlik Oracle ile güvenlik içgörüleri alabilir. Güvenlik puanının seviyesine bağlı olarak, herhangi bir protokolün denetlenmiş blok zinciri projeleri, esnek bir CertiKShield üyeliği için uygun olabilir, Güvenlik sorunları nedeniyle geri alınamayacak şekilde kaybolan veya çalınan herhangi bir kripto varlığı için merkezi olmayan geri ödeme sistemi. CertiKShield üyelikleri, bu uygun blok zinciri projelerinin tüm topluluk üyelerine açıktır ve beklenmedik bir şey olması durumunda kripto varlık sahiplerine bir güvenlik ağı sağlar.

Yerel olarak projeler, Ethereum Foundation, Qtum Foundation ve IBM tarafından desteklenen hiper güvenli bir programlama dili olan DeepSEA'da kod yazabilir. DeepSEA, EVM ile tam uyumlu CertiK Sanal Makinesi (CVM) ile doğrudan çalışır. CVM, akıllı sözleşme ve blok zinciri güvenlik bilgilerini yenilikçi bir şekilde ortaya çıkararak, akıllı sözleşmelerin kararlarına erişim, kontrol etme ve riskleri dahil etmek için benzeri görülmemiş yollar sağlar. CTK, CertiK Chain'in yerel dijital yardımcı yakıtıdır ve Security Oracle ve CertiKShield sistemlerinin çalıştırılması, CertiK Chain'in gaz tüketiminin ödenmesi ve ağ içindeki yönetişim kararlarının oylanması gibi zincir üstü işlevler için temel yardımcı program olarak hizmet eder.

GÜVENLİK ORACLE NEDİR?

Security Oracle, DeFi'de kullanılanlar gibi görev açısından kritik akıllı sözleşmelerin güvenilirliğini değerlendirmek için endüstri lideri güvenlik teknolojilerini kullanan merkezi olmayan bir operatör ağı tarafından oluşturulur. Bu gerçek zamanlı, güncellenebilir puanlar karşılığında bu operatörler CTK ödülleri alır. Security Oracle, herhangi bir protokolle birlikte çalışabilir ve kullanıcılarının akıllı sözleşmelerle etkileşime geçmeden önce bilinçli kararlar vermelerine olanak tanır. Security Oracle ile entegre akıllı sözleşmeler, kötü niyetli işlemlerin gerçekleşmesini engelleyebilir ve kripto varlık kaybı durumlarını önleyebilir. Daha fazla bilgi burada mevcuttur.

CERTİKSHİELD NEDİR?



CertiKShield, herhangi bir protokolden kaybolan veya çalınan kripto para biriminin geri ödenmesini sağlayan merkezi olmayan bir üyelik sistemidir. Geri ödeme kararları, tamamen blok zinciri projeleri veya bireysel topluluk destekçileri olabilecek CertiKShield üyelerinin takdirine bağlı olarak verilir. Üyeler, Teminat Sağlayıcıları olarak kendi teminatlarına katkıda bulunarak, Kalkan Alıcıları olarak kriptoları için koruma satın alarak veya her ikisini birden yaparak katılabilirler. Teminat Sağlayıcılar, stake edilen CTK'larında stake ödülleri kazanırken aynı zamanda Shield Alıcılarının katkıda bulunduğu ücretlerden pay alırlar. Kalkan Alıcıları, CTK'da doğrudan Teminat Sağlayıcılarına giden bir ücret ödeyerek kendi kripto varlıkları için geri ödeme olarak kullanılmak üzere Havuzdan fon ayırır. Herkese açık olarak görüntülenebilir, denetlenmiş müşterilerin büyüyen bir listesi burada bulunabilir.

DEEPSEA NEDİR?



DeepSEA, CVM, EVM, eWASM ve Ant Financial's AntChain ile uyumlu güvenli bir programlama dili ve derleyici araç zinciridir. DeepSEA, hiper güvenli programlama dilini ilerletmek için Ethereum, IBM-Columbia ve Qtum'dan araştırma hibeleri aldı. DeepSEA'da kodlama yaparken, amaçlanan spesifikasyon ile gerçek kod arasındaki uyumu kanıtlamak için matematiksel kanıtlar otomatik olarak oluşturulur ve daha fazla resmi doğrulama ve doğruluk derinliği sağlar.

CERTİK SANAL MAKİNESİ (CVM) NEDİR?



EVM ile tam uyumlu olmakla birlikte, CVM, gelecekte arm64'e olası uzantılarla birlikte dünya çapındaki bilgisayarlarda bulunan lider evrensel VM'yi, x86–64 işletim sistemi süreç modelini takip edecek şekilde tasarlanmıştır. CVM, akıllı sözleşmelerin risk toleranslarına göre birbirleriyle farklı şekilde etkileşime girmesine izin vermek için zincir üstü güvenlik parametrelerini etkinleştirir. Ek olarak, CVM, akıllı sözleşmelerin (özellikle henüz güvence altına alınmamış olanların) işleyişini sistemin geri kalanından yalıtarak bir akıllı sözleşme sanal alanını desteklemek üzere tasarlanmıştır.