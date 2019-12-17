Cenk Tosun'un yeni hocası belli oldu

17.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:32

Carlo Ancelotti adım adım Everton'a gidiyor. Cenk Tosun'un da forma giydiği İngiliz kulübü bir süredir ilgilendiği İtalyan teknik adamla prensipte anlaştı.

Sky Sports'un verdiği habere göre, Marco Silva ile yolların ayrılmasından sonra menajerlik koltuğu için bir numaralı adayını Ancelotti olarak belirleyen Merseyside ekibi, deneyimli teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.

Carlo Ancelotti, Everton ile görüşmek üzere dün Liverpool şehrindeydi. Ancelotti son olarak Napoli'de görev yapıyordu.

Öte yandan Everton'da geçici menajerlik koltuğunda oturan Duncan Ferguson'ın Lig Kupası'nda oynanacak Leicester City maçında takımın başında olacağı açıklandı. İskoç teknik adam Chelsea ve Manchester United'dan dört puan alarak gözleri üzerine çekmişti.