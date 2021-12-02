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Cenk Tosun siftah için kötü gün seçti! Merseyside derbisinde Liverpool, Everton'ı farka boğdu

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Cenk Tosun siftah için kötü gün seçti! Merseyside derbisinde Liverpool, Everton'ı farka boğdu

Premier Lig'in 14. haftasındaki Merseyside derbisinde Liverpool deplasmanda Everton'ı 4-1 yendi. Karşılaşmada Salah attığı gollerle yıldızlaşırken milli futbolcumuz Cenk Tosun, sakatlığı sonrası bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giydi.

Premier Lig'de 14. hafta Merseyside derbisine sahne oldu. Goodison Park'ta oynanan mücadelede Liverpool, Everton'u 4-1 mağlup etti.

SALAH ŞOV YAPTI

Karşılaşmada gol perdesini Liverpool'un kaptanı Henderson 9. dakikada açarken 19'da Salah'ın golüyle skor 2-0 oldu. Gray'in golüyle ilk yarı 2-1'lik Liverpool üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Salah yeniden sahne aldı ve 64. dakikada farkı ikiye çıkardı. 79. dakikada son sözü söyleyen Jota maçın skorunu 4-1 olarak ilan etti.

CENK TOSUN İLK KEZ FORMA GİYDİ

Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 85. dakikada oyuna girerek uzun süreli sakatlığını atlatarak bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giydi.

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