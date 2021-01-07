Cenk Tosun'a eski takımı Eintracht Frankfurt talip oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'a, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un talip olduğu iddia edildi.

A Milli oyuncu Cenk Tosun, Everton'da aradığı süreleri bulamadı. Bir dönem Beşiktaş forması giyen oyuncu için transfer girişimleri her geçen gün artıyor.

West Bromwich Albion'un golcü oyuncuyla ilgilendiği biliniyor. Son olarak Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un, A Milli oyuncuya talip olduğu iddia edildi.

Forvet oyuncusu Bas Dost'un Club Brugge transferinin ardından Frankfurt'ta çalışmalar sürüyor.

Frankfurt'un adayları arasında Cenk Tosun'un yanı sıra, Bayern'in genç yeteneği Joshua Zirkzee, Real Madrid'de tutunamayan Luka Jovic, Interli Andrea Pinamonti ve Atalantalı Sam Lammers yer alıyor.

FUTBOLA FRANKFURT'TA BAŞLADI

29 yaşındaki Cenk Tosun, futbola Eintracht Frankfurt alyapısında başladı. Milli oyuncu, 2011 yılında Frankfurt'tan ayrılarak Gaziantepspor'a gelmişti.

(Kaynak: Sporx)