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Cenk Gönen'in doğum günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Cenk Gönen'in doğum günü kutlandı

Yukatel Kayserispor kalecisi Cenk Gönen'in doğum günü kutlandı.

Yukatel Kayserispor kalecisi Cenk Gönen'in doğum günü kutlandı.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor'un kalecilerinden Cenk Gönen'in doğum günü kutlandı. Kayserispor kulübünün resmi internet sitesinden doğum gününü kutladığı Cenk Gönen için dün antrenman sahasında doğum günü pastası kesildi.

Ramazan Civelek'in doğum günü kutlama fotoğraflarını çektiği anda Cenk Gönen de, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. - KAYSERİ

Cenk Gönen'in doğum günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Cenk Gönen, Doğum, Spor, Haberler

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