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Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu

Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
11.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:11

Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri üzerine çeken Atalanta talip oldu. Bergamo ekibi, Cengiz için Roma'ya 15 milyon euro ve bir futbolcu teklif ederken, görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Serie A'da geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitme başarısı gösteren Atalanta oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Başarılarına yenilerini eklemek isteyen Bergamo ekibi, Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in peşine düştü. Cengiz için Gasperini'nin oyununa uygun bir profil olduğunun altı çizildi.

İtalyan basınına göre; Atalanta, Cengiz Ünder için Roma'ya 15 milyon Euro ve bir futbolcu teklif etti. Cengiz için 30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli belirleyen Roma ile görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

ILICIC'E İZİN ÇIKMADI

Roma'nın bu transfere Atalanta'nın yıldız ismi Josip Ilicic'i dahil etmek istediği ancak Bergamo ekibinin Sloven isimle sözleşmesini 2022'ye kadar yenilediği belirtildi.

Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
Kaynak: Hürriyet

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