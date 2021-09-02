Cengiz Holding, yangın bölgelerinde yaraları sarmaya devam ediyor

Cengiz Holding, orman yangınlarından etkilenen bölgelerin başında gelen Antalya ve Muğla'daki hasar görmüş 50 hanenin beyaz eşya ihtiyacını karşılayacak.

Cengiz Holding, orman yangınlarından etkilenen bölgelerin başında gelen Antalya ve Muğla'daki hasar görmüş 50 hanenin beyaz eşya ihtiyacını karşılayacak.

Holding'ten yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek eşyalar arasında 50'şer adet buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve solo fırın bulunuyor.

Cengiz Holding, orman yangınlarından etkilenmiş bölgelerde hasarın telafisi için yürütülen çalışmalara omuz vermeye devam ediyor. Cengiz Holding ayrıca yangın ve sel afetlerinde yaralanan hayvanların tedavileri için önemli çalışmalar yürüten Hayvan Hakları Federasyonuna (HAYTAP) hayvanların rehabilitasyon merkezlerine taşınmaları için ihtiyaç duyulabilecek bir pikap araç bağışında bulundu.

Daha önce yangınla mücadeleye destek için sahada hizmet veren ekiplerin kullanabilmesi amacıyla ekipman desteğinde bulunan ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 5 milyon dolar tutarında bağış yapan Cengiz Holding'in yangından etkilenmiş bölgelere desteği devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu