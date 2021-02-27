Çengelköy'de balıkçıya uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kiloluk lagos balığı aldı
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Çengelköy'de balıkçıya uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kiloluk lagos balığı aldı

27.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de bir balıkçıya uğradı. Daha önce aldığı lagos balığını çok beğenen Erdoğan, yine aynı balıktan aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Kızılcahamam – Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı yapmak üzere Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan Çengelköy'de bir balıkçıda durdu. Buradan daha önce de lagos balığı alan Erdoğan, yine aynı balıktan aldı.

Çengelköy'de balıkçıya uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kiloluk lagos balığı aldı

"HAFTADA 1 DEFA BALIK ALIYOR"

Balıkçı İbrahim Uzun, "Cumhurbaşkanımız aracını durarak büyük balık aldı. 10 kiloluk bir balık aldı. Geçen de vermiştik aynı balıktan. Yine aynı balıktan aldı, hoşuna gitmiş. Haftada 1 defa genellikle balık alıyor." dedi.

ARALIK AYINDA DA EKMEK ALMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020'nin Aralık ayında da Çengelköy Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir fırına uğramıştı. Hem alışveriş hem de esnafla sohbet eden Erdoğan, 5-6 çeşit ekmek almıştı.

Çengelköy'de balıkçıya uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kiloluk lagos balığı aldı
Çengelköy'de balıkçıya uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kiloluk lagos balığı aldı

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