Cenevre'deki otomobil fuarına korona engeli

28.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:51

Cenevre'de gelecek hafta başlaması planlanan otomobil fuarı, dünya genelinde büyük endişeye neden olan korona virüsü nedeniyle iptal edildi.



Çin'den yayılan ve ülkeleri sınırlarını kapatmaya kadar götüren korona virüsüne karşı bir önlem de İsviçre'den geldi. Geçtiğimiz hafta korona virüsü endişesi nedeniyle binden fazla kişinin katılacağı tüm etkilikleri durdurma kararı alan İsviçreli yetkililer, Cenevre Otomobil Fuarı'nı da iptal etti. Gelecek hafta Cenevre kentinde gerçekleştirilmesi planlanan otomobil fuarının organizatörü Palexpo Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Maurice Turrettini yaptığı açıklamada şovun iptal edildiğini duyurdu. Turrettini açıklamasında, "Bu durumdan üzgünüz. Ancak tüm katılımcıların sağlığı bizim ve katılımcılarımızın en önemli önceliğidir. Bu, bir zorunlu gerekçe ve Cenevre'de büyük yatırım yapan yatırımcılar için büyük bir kayıp" ifadelerini kullandı.



Öte yandan dünya genelindeki toplam vaka sayısı 83 bin 898'e yükseldi. - CENEVRE

Kaynak: İHA