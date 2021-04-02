Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak

Tartışmalı açıklamalarıyla sürekli gündeme gelen Cem Uzan Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam ediyor. Bu kez de kahinliğe soyunan Uzan, ilginç bir dolar çıkışı yaptı. Ekonomist Murat Muratoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Uzan, doların 20 lira olacağını iddia etti.

Cem Uzan, ekonomist Murat Muratoğlu'nun Youtube kanalına konuk oldu. Murat Muratoğlu, Cem Uzan'a "Sizce dolar kuru ne olur?" diye sordu. Bu soruya ilginç bir yanıt veren Uzan, konu hakkında şunları söyledi:

"20 LİRA SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"

"Bazı şeyler var hakikaten öngörmek mümkün değil. İleriye yönelik varsayımlar ve analizler hep normal hareket şartlarına göre yapılır. Siz 4 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değişeceğini öngöremezsiniz. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan iktidarının tavırlarının ne olacağına bağlı sene sonu dolar kurunun akıbeti. Geçtiğimiz konuşmamızda ben dolar 20 lira olursa şaşırmam demiştim aynı sözümün arkasındayım. Ben dolar kuru 20 lira olur diyorum faiz ne olur diyorlar.Şu anda faizler yüzde 19. Düşer diyorlar. Hayal görmesinler 19'da tutabilsinler ellerini öpsünler milletin. Siz bütçe açığını artırmaya devam edin. Karşılıksız para basın faiz ve dolar kuru yükselmesin.

"BEN OLSAM DOLAR ALIR YASTIK ALTINA KOYARIM"

Ben Türkiye'de bir yatırımcı olsam olsam dolar alırım bankaya değil yastık altına koyarım. Cumhurbaşkanı Erdoğan yastık altındaki paranızı getirin yatırım bankalarına teslim edin diyor. Yastık altındaki paraya göz konulması çok ama çok tehlikeli bir olaydır. Bugün herkes sermaye çıkışlarına girişlerine yasak gelebilir mi diye korkuyor ama Türk yatırımcının servetine bir şekilde bir şey olabilir diye endişe etmemek mümkün değil. Hangi mantıktır ki insanların son kara gün parasını istiyorsun düşün ki sen devletin kara gün parasını tüketmişsin zaten."