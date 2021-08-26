Cem İlkel'den Amerika Açık elemelerinde tarihi galibiyet
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Cem İlkel'den Amerika Açık elemelerinde tarihi galibiyet

Cem İlkel'den Amerika Açık elemelerinde tarihi galibiyet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Amerika Açık elemelerinin ikinci turunda dünya eski 7 numarası, 7 ATP şampiyonluğu bulunan deneyimli raket Fernando Verdasco ile karşılaşan milli tenisçi Cem İlkel, İspanyol raketi üç sette mağlup ederek elemelerde final turuna yükseldi.

Amerika Açık elemelerinin ikinci turunda dünya eski 7 numarası, 7 ATP şampiyonluğu bulunan deneyimli raket Fernando Verdasco ile karşılaşan milli tenisçi Cem İlkel, İspanyol raketi üç sette mağlup ederek elemelerde final turuna yükseldi.

26 yaşındaki milli tenisçi Cem İlkel, 16 numaralı seri başı Verdasco karşısında setlerde geriye düştüğü maçı ilk servislerinden yüzde 75 ile puan çıkararak 2 saat 24 dakika sonunda 4-6, 6-3, 6-4 kazandı ve adını elemelerin final turuna yazdırdı. İlkel'in ana tablo yolunda son rakibi 32 numaralı seri başı Illya Marchenko'yu eleyen dünya 192 numarası Çek raket Jiri Lehecka olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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