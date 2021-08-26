Cem İlkel'den Amerika Açık elemelerinde tarihi galibiyet

Amerika Açık elemelerinin ikinci turunda dünya eski 7 numarası, 7 ATP şampiyonluğu bulunan deneyimli raket Fernando Verdasco ile karşılaşan milli tenisçi Cem İlkel, İspanyol raketi üç sette mağlup ederek elemelerde final turuna yükseldi.