Cem Dizdar'dan canlı yayında çarpıcı Burak Yılmaz tepkisi: Ben size şaşırıyorum

Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluğu değerlendiren ünlü yorumcu Cem Dizdar, milli futbolcularımıza ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dizdar, "Bizim konumuz Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı. Neden bu çocuklardan daha yok da biz bir tane olmuşuz etrafında gezinip duruyoruz!" ifadelerini kullandı.