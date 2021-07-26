Cem Bölükbaşı, Espor sahnesinden Formula 1 pistlerine doğru ilerliyor

Kariyerinin ilk Euroformula Open yarışını birinci bitiren ve dünyada espordan gelip bir Formula serisinde birincilik kazanan ilk yarış pilotu olan Cem Bölükbaşı, Euroformula Open serisinin İtalya Imola pistindeki yarışlarında da başarı peşinde koşarak adından söz ettirdi. Son yarışı, yaşanan kaza nedeniyle tamamlayamayan Cem Bölükbaşı, adını en başarılı 10 pilot arasına yazdırdı.

Espor'da kazandığı dünya şampiyonluklarının ardından son iki sezondur profesyonel olarak gerçek pistlerde de başarılı bir kariyer sürdüren genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı, 2023'te Türkiye'nin ilk Formula 1 pilotu olma hedefiyle formula serilerindeki yarışlarını sürdürüyor.

Cem Bölükbaşı, 10-11 Temmuz tarihlerinde Hungaroring Macaristan pistinde ilk kez çıktığı ve dünyada espordangelip bir Formula serisinde birincilik kazanan ilk yarış pilotu olarak tarihe geçtiği yarışların ardından, Euroformula Open serisinin Imola ayağında da zaferlerine devam etmek istiyor.

Euroformula Open Imola pistindeki yarışlar 24 Temmuz Cumartesi günü TSİ 12.55'te sıralama turlarıyla başlayacak, ilk yarış TSİ 20.15'te gerçekleşecek. Imola pistinde 25 Temmuz'da TSİ 12.20'da ikinci yarış, 19.20'de de üçüncü ve son yarışla seri tamamlandı.

Cem Bölükbaşı, 2021'de kariyerininilk Formula 3 Asya Şampiyonası'nda en iyi üçüncü çaylak olmayı başarmış; yine ilk kez katıldığı 4 saatlik European Le Mans yarışını kendi kategorisinde ikincilikle bitirmişti.

Başarılı genç pilot, Euroformula Open'da, Formula 1'in önde gelen isimlerinden Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi pek çok efsane pilot yetiştirmiş Van Amersfoort Racing (VAR) ile yarışıyor.

SON YARIŞI KAZA NEDENİYLE TAMAMLAYAMADI

Genç yarış pilotu, Euroformula Open Imola pistinde, 24 - 25 Temmuz'da tarihlerinde gerçekleşen yarışlarından ilkini 3. sırada tamamlayarak podyuma çıkıp üçüncülük kupasını kazandı. Bölükbaşı serinin ikinci yarışını 4. bitirirken son yarışı yaşanan talihsiz bir kaza nedeniyle tamamlayamadı.

Cem Bölükbaşı, kazayı "Maalesef öndeki araçların temasından dolayı bir anda yağ döküldü piste, sonrasında zaten olan oldu, sağlık olsun, ben iyiyim bir şeyim yok." sözleriyle anlattı.

EN BAŞARILI 10 PİLOT ARASINDA YER ALDI

Cem Bölükbaşı, Macaristan Hungaroring ve İtalya Imola yarışları sonrasında toplam 73 puanla Euroformula Open pilotlar sıralamasında 8. sırada yer alarak adını en başarılı 10 yarışçı arasına yazdırdı. Cem iki hafta sonunda katıldığı 6 yarışın 3'ünde podyuma çıkarmayı başardı.