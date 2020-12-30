Celta Vigo - Huesca İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
30.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:54
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Celta Vigo - Huesca maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Celta Vigo - Huesca maçıdır. Peki Celta Vigo - Huesca maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
CELTA VİGO - HUESCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Celta Vigo - Huesca maçı 30 Aralık Çarşamba günü bu akşam saat 21:15 'de başlayacaktır.
CELTA VİGO - HUESCA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Celta Vigo - Huesca maçınıSmart Spor Kanal 82 , D-Smart 82 kanalından izleyebilirsiniz.
CELTA VİGO - HUESCA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Balaídos Stadyumu, Vigo'da oynanacak.