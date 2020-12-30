Celta Vigo - Huesca İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Celta Vigo - Huesca İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

30.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:54
Celta Vigo - Huesca İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Celta Vigo - Huesca maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Celta Vigo - Huesca maçıdır. Peki Celta Vigo - Huesca maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

CELTA VİGO - HUESCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Celta Vigo - Huesca maçı 30 Aralık Çarşamba günü bu akşam saat 21:15 'de başlayacaktır.

CELTA VİGO - HUESCA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Huesca maçınıSmart Spor Kanal 82 , D-Smart 82 kanalından izleyebilirsiniz.

CELTA VİGO - HUESCA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Balaídos Stadyumu, Vigo'da oynanacak.

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