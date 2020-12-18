Celta Vigo'da oynayan Emre Mor, Kral Kupası maçında ağları havalandırdı

İspanya Kral Kupası 1. turunda Celta Vigo deplasmanda Llanera'ya konuk oldu. Karşılaşma Celta Vigo'nun 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Uzun süren sakatlığın ardından sahalara dönen Emre Mor'da takımına 1 gollük katkıda bulundu.

İspanya futbol Kral Kupası 1. turunda Celta Vigo, 4. lig takımı Llanera'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek bir üst tura çıkarken, sakatlığı sona eren Emre Mor 6 hafta sonra golle sahalara döndü.

Celta'da sağ omuz kemiğinden 5 Kasım'da sakatlık geçiren Emre, uzun süren tedavi sürecinin ardından son 5 gündür takımla antrenmanlara çıkıyordu. Llanera maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre, 60. dakikada takımının 3. golünü kaydetti. Emre, 63. dakikada yerini Iago Aspas'a bıraktı.

OKAY 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Celta Vigo'da forma giyen diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise ilk 11'de sahaya çıkarak karşılaşma sonuna kadar sahada kaldı.

Teknik direktör Eduardo Coudet'in 12 Kasım'da göreve gelmesiyle çıkış yakalayan ve art arda üçüncü maçında galibiyet alan Celta'nın, Llanera karşısında gollerini Lautaro de Leon (Dk. 41), Nolito (Dk. 54 ve Dk. 75), Emre Mor (Dk. 60), Hugo Mallo (Dk. 83) attı.

Celta, Kral Kupası'nda 2. tura çıktı.