Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'dan milli boksör Büşra Işıldar'a plaket

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Büşra Işıldar'a plaket ve ödül verdi.

Çekmeköy Belediyesi'nde pandemi tedbirleri nedeniyle açık havada düzenlenen törene, Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Damla Doğruyalçın, milli sporcu Büşra Işıldar ve antrenörü Fikret Taşdemir katıldı.

Başkan Ahmet Poyraz, Büşra'nın Çemeköy'de yetişen çok önemli bir sporcu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Büşra medarı iftiharımız. Bundan önce Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları kazandı, son olarak da 81 kiloda dünya şampiyonluğunu kazandı. Bizler de Çekmeköy Belediyesi, Kaymakamlığı ve İlçe Spor Müdürlüğü olarak amatör sporlarda mücadele eden sporcularımızı her zaman destekledik ve bugün de Büşra'nın her zaman yanında olacağımızı hissetmesi için bir arada olmak istedik. Bu kardeşimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra da inşallah bayrağımızı göndere çekmeleri için yapacakları her türlü gayretlerinde onların yanında olacağız. Ben tekrar Büşra kardeşimize çok teşekkür ediyorum. O Çekmeköy'ün gururu."

Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan da Büşra'nın Çekmeköy'ün örnek gençlerinden bir tanesi olduğunu ve onunla gurur duyduklarını söyledi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, törende Büşra'ya 30 bin liralık ödül verdiklerini ve aynı meblağda Büşra'nın kulübüne de destek olacaklarını da açıkladı.

Başkan Poyraz ve Büşra Işıldar, boks eldivenlerini takarak basın mensuplarına poz da verdi.

Büşra Işıldar, Polonya'da düzenlenen Genç Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kilo final müsabakasında Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek dünya şampiyonu olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever