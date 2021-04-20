Ceferin: UEFA organizasyonlarının Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var, açgözlüler büyüklüğünün nereden geldiğini bilmeli

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ni kuran takımlara UEFA organizasyonlarında yer alan diğer önemli kulüpler üstünden gönderme yaptı, açıklamasında Galatasaray'ı da yüceltti. Ceferin, "UEFA organizasyonlarının Atalanta, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Para, zaferden, açgözlülük de sadakatten daha önemli hale geldi. Hayalleri canlı tutmamız gerek. Şu anki büyük kulüpler, geçmişte büyük bir kulüp değildi" dedi.

Avrupa Süper Ligi'ni kuran kulüpler, adeta tüm futbol dünyasını karşısına aldı. Aleksander Ceferin, iki gündür bu kulüpleri hedefleri alıyor, ve sert ifadeler kullanıyor. Ceferin, son olarak 12 kulübe büyüklüklerinin UEFA sayesinde katlandığını, diğer UEFA organizasyonlarına katılan takımlara saygısızlık yapıldığını söyledi, bu takımların arasında Galatasaray'ı da örnek verdi, Sarı-Kırmızılılar'ı yüceltti.

Ceferin'in açıklamalarından satır başları:

"BENCİLLİK DAYANIŞMANIN YERİNİ ALDI"

"UEFA organizasyonlarının Atalanta, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerek. Şu anki büyük kulüpler, geçmişte büyük bir kulüp değildi. Bencillik, dayanışmanın yerini aldı. Para zaferden, açgözlülük ise sadakatten daha önemli hale geldi. Finansal Fair Play'ı kaldırmayı planladığımız yönünde haberler okudum. Böyle bir şey olmayacak ancak sistemi yeni düzene uyarlamamız gerekecek.

"BÜYÜKLÜKLERİNİN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLMELİLER"

Bugün büyük ve dokunulmaz olduklarını düşünen kulüplerin nereden geldiklerini hatırlamaları gerek. Ve bugün bu takımlar Avrupa'nın dev kulüpleri olarak anılıyorlarsa bunun kısmen UEFA sayesinde olduğunu anlamalılar.

"ÇOK BÜYÜK HATA YAPTINIZ, ZAMANINIZ VAR"

Bu meydan okumalara karşı dik duracağız. Bu krizden eskisinden olduğumuzdan daha güçlü çıkacağız. Bazıları için taraftarlar müşteriye; ligler ise ürüne dönüştü. Avrupa Süper Ligi projesiyle çok büyük bir hata yaptınız. Fikrinizi değiştirmek için hala zamanınız var. Herkes hata yapar.