Cedi Osman ile Ebru Şahin dudak dudağa kameralara yakalandı Geçtiğimiz gün Çeşme'de objektiflere el ele poz veren milli basketbolcu Cedi Osman ile güzel oyuncu Ebru Şahin, bu kez de denizde kameralara yansıdı. Serin sularda aşka gelen genç çift dudak dudağa görüntülendi.

İzmir'in tatil beldesi Çeşme'de el ele poz verip aşklarını gizlemeyen milli basketbolcu Cedi Osman ile güzel oyuncu Ebru Şahin'in aşk tatili devam ediyor. Milli basketbolcu ile güzel oyuncu, Çeşme'nin serin sularında adeta aşka geldi. Denizin ve güneşin tadını çıkaran genç aşıklar dudak dudağa görüntülendi. EL ELE POZ VERMİŞLERDİ İlişkilerini saklamayan genç çift, geçtiğimiz günlerde kameralara el ele poz vermişlerdi. (Kaynak: Uçankuş)