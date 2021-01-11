ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Öznur Kablo: 64-71
11.01.2021 16:46 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:49
SALON: Servet Tazegül Spor SalonuHAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Sami Özel (xx), Murat Arıkanlı (xx)ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Manolya Kurtulmuş (xxx) 15, Melis Talay (x) 2, Göksen Fitik (xxx) 15, Kristine Anigwe (xxx) 14, Lyudmyla Haumenko (xxx) 13, Fatmanur Karakaş (x) 3, İlayda Güner (x)...
SALON: Servet Tazegül Spor SalonuHAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Sami Özel (xx), Murat Arıkanlı (xx)ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Manolya Kurtulmuş (xxx) 15, Melis Talay (x) 2, Göksen Fitik (xxx) 15, Kristine Anigwe (xxx) 14, Lyudmyla Haumenko (xxx) 13, Fatmanur Karakaş (x) 3, İlayda Güner (x) 2, Feride Şevval Akalan(x), Yeliz Doğan (x), Berfin DemirFENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Kia Niema Vaughn (xxx) 16, Jasmine Thomas (xx) 9, Tuğçe Canıtez (xx) 8, Kayla McBride (xxx) 13, Kiah Stokes (xx) 4, Olcay Çakır Turgut (xx) 8, Sevgi Uzun (xx) 9, Cecilia Zandalasini (x) 4, Duygu Özen, Banu Şimşek1'İNCİ PERİYOT: 11-24İLK YARI: 23-383'ÜNCÜ PERİYOT: 46-59Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu ağırladı. Mücadele 64-71 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
- Mersin
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Avci