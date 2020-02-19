ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Castors Braine: 70-60
SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Maka Kupatadze (xx), Stylianos Simeonidis (xx), Maria Ignatiou (xx)ÇBK YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Melis Talay (x) 2, Gökşen Fıtık (xx) 10, Meltem Avcı (xx) 7, Alexandria Bentley (xxx) 18, Feride Akalan (x) 3, İlayda Güner (xx) 4, Lara Sanders (xxx) 16, Gabriela...
19.02.2020 20:22 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:22
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Maka Kupatadze (xx), Stylianos Simeonidis (xx), Maria Ignatiou (xx)ÇBK YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Melis Talay (x) 2, Gökşen Fıtık (xx) 10, Meltem Avcı (xx) 7, Alexandria Bentley (xxx) 18, Feride Akalan (x) 3, İlayda Güner (xx) 4, Lara Sanders (xxx) 16, Gabriela Marginean (xx) 10CASTORS BRAINE: Melissa Diawakana (x) 2, Mariona Ortiz (x) 2, Shaqwedia Wallace (x) 4, Celeste Trahan-Davis (xx) 23, Kourtney Treffers (x) 6, Manon Gresinski (x), Egle Sikiniute (x) 5, Chantelle Handy (x) 8, Olesia Malashenko (x), Maxuella Lisowa Mbaka (xx) 101'İNCİ PERİYOT: 11-17İLK YARI: 31-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-46
FIBA Kadınlar Euroleague A Grubu 13'üncü hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Castors Braine'yi 70-60 mağlup etti.
Kaynak: DHA
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