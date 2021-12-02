ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 68-75

SALON: Hala of AJP ( Polonya )

HAKEMLER: Henri Hilke, Andzej Urbanoviç, Viktor Nagy

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar EuroCup C Grubu 6'ncı hafta maçında Polonya temsilcisi Enea Gorzow'u deplasmanda 75-68 yendi ve normal sezonu 6'da 6 yaparak kapattı.

Maç sonu değerlendirmesinde kupada şampiyonluk hedeflediklerinin altını çizen ÇBK Başantrenörü Olcay Orak, "Gruptan namağlup lider çıkmamız önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz. Şimdi üst turdaki rakibimizi bekleyeceğiz. Kupayı ülkemize ve kentimize getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz" dedi.