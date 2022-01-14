Çaykur Rizespor, Vavacars Fatih Karagümrük maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan yeşil-mavili takımda; Gökhan Gönül ile Fabricio Baiano'nun kart cezası bulunurken Bryan Dabo, Sebastian Holmen, Umar Aminu ve Fernando Boldrin ise sarı kart sınırında bulunuyor.