Çaykur Rizespor, Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o ile İlgilenmediklerini Duyurdu

Geçen sezon Spor Toto 1. Ligde şampiyon olarak yeniden Spor Toto Süper Lige dönen Çaykur Rizespor, Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o'yla ilgili açıklama yaptı.

İki futbolcunun transferi için harekete geçtiği kaydedilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Karadeniz ekibi, iki yıldızla da ilgilenmediklerini duyurdu.

Çaykur Rizespor'un basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"TOLGA CİĞERCİ VE SAMUEL ETO'O İLE İLGİLENMİYORUZ"

"Kulübümüzün, başarılı futbolcular Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o ile transferleri için ilgili herhangi bir iletişimi ve düşüncesi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."