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Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile prensipte anlaştı

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı.

01.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:09
Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile prensipte anlaştı

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör ile prensip anlaşmasına vardıkları söyledi. Kartal, yaptığı açıklamada, İsmail Kartal'ın görevi bırakmasının ardından İstanbul'da Ünal Karaman ile bir görüşme yaptıklarını belirtti.

RİZE'DE SÖZLEŞME İMZALANACAK

Karaman ile prensipte anlaştıklarını ifade eden Kartal, detayların ardından bir aksilik çıkmaması halinde deneyimli teknik adamla Rize'de sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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