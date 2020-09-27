Çaykur Rizespor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Mustafa Pektemek ile öne geçen Aytemiz Alanyaspor, Remy'nin golüne engel olamayınca mücadele 1-1 sona erdi. Rize'nin dünyaca ünlü golcüsü Remy sezonun ilk golünü atarken, Karadeniz ekibi de ilk puanını almış oldu.