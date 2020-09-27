Çaykur Rizespor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı
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Çaykur Rizespor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı

27.09.2020 15:35 | Son Güncelleme: 27.09.2020 15:45

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Mustafa Pektemek ile öne geçen Aytemiz Alanyaspor, Remy'nin golüne engel olamayınca mücadele 1-1 sona erdi. Rize'nin dünyaca ünlü golcüsü Remy sezonun ilk golünü atarken, Karadeniz ekibi de ilk puanını almış oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında Rizespor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Alanyaspor, 69. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle öne geçerken, Rizespor'un beraberlik sayısı 81. dakikada Loic Remy'den geldi.

Çaykur Rizespor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Rizespor, Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk ettiği 4 maçı da kaybetmedi ve son 3 maç da 1-1 sona erdi. (1 galibiyet, 3 beraberlik)

RİZE SEZONUN İLK PUANINI ALDI

Bu sonucun ardından Rizespor sezonun ilk puanını alırken, ilk 2 maçını kazanan Alanyaspor ise ilk kaybını yaşadı ve puanını 7 yaptı.

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor evinde Hatayspor'u konuk edecek, Rizespor ise BB Erzurumspor deplasmanına gidecek.

Çaykur Rizespor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı
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