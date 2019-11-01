Çaykur Rizespor maçından notlar

01.11.2019 20:39

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Saat 20.30'da başlayan ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakada Abdulkadir Bitigen düdük çalarken, Bitigen'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Volkan Ahmet Narinç üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sahaya; Muslera, Şener, Ahmet Çalık, Luyindama, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer, Babel, Emre Mor ve Andone 11'i ile çıktı.

Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal ise Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Boldrin, Aminu, Oğulcan 11'ini sahaya sürdü.FATİH TERİM'DEN SÜRPRİZ 11Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızıların geçtiğimiz hafta oynadığı Beşiktaş derbisi ilk 11'inden 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam Beşiktaş derbisinde 11'de şans verdiği Belhanda, Nzonzi, Feghouli ve Mariano'yu yedek başlattı. Sarı kırmızılılarda Marcao ise cezalı olduğu için mücadelede forma giyemedi. Fatih Terim; Ahmet Çalık, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Seri ve Emre Mor'a ise ilk 11'de şans verdi.İSMAİL KARTAL İKİ DEĞİŞİKLİĞE GİTTİÇaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal geçtiğimiz hafta oynanan MKE Ankaragücü maçı kadrosundan iki değişikliğe gitti. Kartal, Ankaragücü maçı kadrosunda ilk 11'de şans verdiği Braian Samudio ve Abdullah Durak'ı yedek kulübesine çekti.GALATASARAY HDI SİGORTA ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDASpor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe HDI Sigorta'yı mağlup ederek sarı kırmızılıların voleyboldaki 30 yıllık kupa hasretine son veren Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, maç öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarların önüne çıktı. Sarı kırmızılı voleybolcular kazandığı kupa ile birlikte stadyumda tur attı ve taraftarları selamladı.İKİ TAKIMDAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASINA DESTEKİki takım oyuncuları ve hakemler karşılaşma öncesi seremoniye 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek ve destek amacıyla maske ile çıktı. Sarı kırmızılı futbolcular ayrıca Lösemili çocuklar haftasını hatırlatan bir pankartla seromonide yerini aldı.TARAFTARLAR BEKLENEN İLGİYİ GÖSTERMEDİ

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u ağırladığı Süper Lig'in 10'uncu haftasındaki mücadelede sarı kırmızılı taraftarlar Türk Telekom Stadyumu'ndaki müsabakaya son oynanan Real Madrid maçına nazaran beklenen ilgiyi göstermedi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki tribün koltuklarında boşluklar göze çarptı.

Kaynak: DHA