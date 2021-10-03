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Çaykur Rizespor-Galatasaray maçından notlar

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçından notlar

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 3-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının 11'inden farklı olarak Galatasaray karşısında üçü zorunlu olmak üzere 6 değişikliğe gitti. Hamzaoğlu, bu maçta Remy'in yerine Pohjanpalo'ya, Bolasie'nin yerine Umar'a, Alper'in yerine Boldrin'e, Yasin'in yerine Djokovic'e, Gökhan'ın yerine Sabo'ya ve Alberk'in yerine Cemali'ye görev verdi. Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Remy ve Yasin ise kadroda yer almadı.

TERİM 4 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise ligde son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Göztepe karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Halil'in yerine Mustafa Mohamed'e, Kerem'in yerine Babel'e, Morutan'ın yerine Taylan'a ve Luyindama'nın yerine Alpaslan'a ilk 11'de forma verdi.

TARAFTARLAR MAÇA FAZLA İLGİ GÖSTERMEDİ

Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Galatasaray karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde belirlenen kapasitenin de önemli bölümünün boş olduğu görülürken, maça gelen taraftarlar ise karşılaşma öncesi futbolcuları da tek tek tribünlere çağırıp alkışlarla moral verdi.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri
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