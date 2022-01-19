Çaykur Rizespor-Fraport Tav Antalyaspor maçına kar engeli - Haberler Spor
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Çaykur Rizespor-Fraport Tav Antalyaspor maçına kar engeli

Çaykur Rizespor-Fraport Tav Antalyaspor maçına kar engeli
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'nci haftasında Çaykur Didi Stadyumunda Çaykur Rizespor ile Fraport Tav Antalyaspor arasındaki karşılaşma yoğun kar yağışı nedeniyle 23'üncü dakikada tatil edildi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'nci haftasında Çaykur Didi Stadyumunda Çaykur Rizespor ile Fraport Tav Antalyaspor arasındaki karşılaşma yoğun kar yağışı nedeniyle 23'üncü dakikada tatil edildi.

Rize'de, Çaykur Didi Stadyumunda Çaykur Rizespor ile Fraport Tav Antalyaspor karşıya geldi. Saat 17.00'da başlayan karşılaşma yoğun kar yağışı altında devam etti. Ancak kar yağışının etkisini artırması üzerine karşılaşmanın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, maçı 23'üncü dakikada tatil ettiğini açıkladı. Hakem, oyuncular ve teknik heyet soyunma odalarına gitti. Karşılaşmanın yarın aynı saatte oynanacağı açıklandı.


Çaykur Rizespor-Fraport Tav Antalyaspor maçına kar engeli

Çaykur Rizespor-Fraport Tav Antalyaspor maçına kar engeli

Çaykur Rizespor-Fraport Tav Antalyaspor maçına kar engeli

Çaykur Rizespor-Fraport Tav Antalyaspor maçına kar engeli

Çaykur Rizespor-Fraport Tav Antalyaspor maçına kar engeli

Çaykur Rizespor-Fraport Tav Antalyaspor maçına kar engeli

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Spor Haberleri

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