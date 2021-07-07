Çaykur Rizespor, Alper Potuk ile anlaştı

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nden ayrılan Alper Potuk ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nden ayrılan Alper Potuk ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, Alper Potuk ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Alper Potuk için düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu katıldı. Alper Potuk'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" açıklamalarında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı