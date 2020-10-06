Çaykur Rizespor 15 transfer yaptı
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Çaykur Rizespor 15 transfer yaptı

06.10.2020 11:23 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:40
Çaykur Rizespor 15 transfer yaptı

Aytekin KALENDER/RİZE, DHASüper Lig'in karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor yeni sezona 15 transfer yaparak girdi.

Aytekin KALENDER/RİZE, DHA

Süper Lig'in karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor yeni sezona 15 transfer yaparak girdi.

11 futbolcusu ile yolları ayıran Çaykur Rizespor, 10 genç futbolcusunu ise kiralık olarak gönderdi. 

2020/2021 Sezonu transfer döneminde Çaykur Rizespor'a katılan ve kulüpten ayrılan oyuncuların bilançosu şöyle: GELENLERDusan Jovancic[Geldiği takım: FK Kızılyıldız(2+1 yıl)]İsmail Köybaşı[Geldiği takım: Granada(1 yıl)]Emir Dilaver [Geldiği takım: Dinamo Zagreb(3 yıl)]Doğan Erdoğan [Geldiği takım: Trabzonspor(3 yıl)]Selim Ay [Geldiği takım: İttifak Holding Konyaspor (2 yıl)]Loic Remy [Geldiği takım: Lille OSC(2 yıl)]Fabricio Baiano [Geldiği takım: CS Maritimo(3 yıl)]Kemal Rüzgar[Geldiği takım: Altınordu(3 yıl)]Yasin Pehlivan [Geldiği takım: Gençlerbirliği (2 yıl)]Onur Bulut (Geldiği takım: Aytemiz Alanyaspor (Kiralık, 1 yıl)Murat Sağlam[Geldiği takım: Fenerbahçe(Kiralık, 1 Yıl)]Fernando Andrade[Geldiği takım: FC Porto(Kiralık, 1 Yıl)]Godfred Donsah [Geldiği takım: Bologna FC(Kiralık, 1 Yıl)]Yassine Meriah[Geldiği takım: Olympiakos FC(Kiralık, 1 Yıl)]Konrad Michalak[Geldiği takım: Akhmat Grozny(Kiralık, 1 Yıl)]GİDENLERMohamed AbarhounOrhan Ovacıklı (Bandırma Spor)Amedej Vetrih (Gaziantep FK)Berkay SandıkçıIvanildo Fernandes (Kiralık Sözleşmesi Sonu)Denys Garmash (Kiralık Sözleşmesi Sonu)Andrii Boriachuk (Kiralık Sözleşmesi Sonu)Oğuz Kağan Güçtekin (Kiralık Sözleşmesi Sonu)Yan Sasse (Kiralık Sözleşmesi Sonu)*Sözleşmesi fesih edilen oyuncular;Oğulcan Çağlayan (Tek Taraflı Fesih)Marko Scepovic (Karşılıklı Anlaşarak Sonlandırma)KİRALIK OLARAK BAŞKA TAKIMLARDA FORMA GİYEN OYUNCULARBurak Albayrak (Menemen Spor)Oğuzhan Malcı (Mardin Fosfat SK)Muhammet Çelik (Pazarspor)Eren Karadağ (Pazarspor)Sinan Yazıcı (Fatsa Belediyespor)Atakan Akkaynak (TürkgücüMünchen)Çınar Tarhan (Ergene Velimeşe Spor)MahsunÇapkan (Serik Belediyespor)Yusuf Acer (AfjetAfyonspor)Can Muhammet Vural (Pazarspor)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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