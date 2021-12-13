'Çayda stokçuluk yapanlar haindir'

RİZE Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan " Türkiye'nin çay üreticileri olarak 2021 yılında ürettiğimiz çay, 15 ay rahatlıkla ülkemizin tüketim ihtiyacını karşılayacak miktardadır. Bazı zincir marketlerin elimizde bu kadar çay varken stokçuluk yapması kabul edilemez. Bunu yapanlar haindir" dedi.

RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılı siyah çay üretiminin 15 ay rahatlıkla halkın tüketim ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğunu belirtti.

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sen mi stokçuluk yapıyorsun, bedelini ağır ödeyeceksin. Hele hele gıdada bunu yapanlara buyur yoluna devam et diyemeyiz' sözlerinin yanındayız. Türkiye'nin çay üreticileri olarak 2021 yılında ürettiğimiz çay, 15 ay rahatlıkla ülkemizin tüketim ihtiyacını karşılayacak miktardadır. Yeterli ve emniyet stok üretim kesinlikle yapılmıştır. Bazı stokçuluk yapan zincir marketlerin elimizde bu kadar çay varken, halkımızın çay satın almasına sınır koyması kesinlikle kabul edilemez. Bunu yapanlar, haindir. Ülkemizin bu zor durumunda devletimizin yanında olduğumuzu ve çayda stokçulara karşı olduğumuzu tüm kamuoyuna duyururuz."

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Ekonomi Haberleri

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