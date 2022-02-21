Zonguldak Deplasmanı Süper Amatör Lig mücadelesinin ardından Play-Off maçları başladı. Oynanan ilk Play-Off maçında Çaycumaspor, Kozlu Belediyespor karşısında 4-1 mağlup oldu.

Kozlu İlçe stadında saat 14.00'da başlayan Çaycumaspor - Kozlu Belediyespor karşılaşmasında iki taraf da galibiyet için mücadele verdi. Kozlu Belediyespor 2-0 üstünlüğünü korumaya çalışırken, Çaycumaspor oyuncusu Caner Kara'nın penaltı atışının gol olmasıyla ilk yarı 2-1 sona erdi. Çaycumaspor yedek kulübesindeki futbolcu Deniz Ermiş, oyuna müdahale etti. Bunun sonucunda maçın orta hakemi tarafından sarı kart ve ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartı görerek sahadan çıkartıldı. İkinci yarının ilerleyen dakikalarında Çaycumaspor'dan Berat Aydın gördüğü iki sarı kartın ardından gelen kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Sahada 10 kişi kalan Çaycumaspor, Kozlu Belediyespor'un bir gol daha atmasıyla durum 3-1 oldu. Maç sonunda Kozlu Belediyespor 4 golüyle Çaycumaspor'u yendi ve Play-Off'taki ilk mücadeleyi önde bitirdi. - ZONGULDAK