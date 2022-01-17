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Çaycumaspor gol oldu yağdı

Çaycumaspor gol oldu yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in 11. haftasında Çaycumappor kendi sahasında Çatalağzı Demirspor ile karşılaştığı müsabakada ev sahibi sahadan 6-0'lık skorla ayrıldı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in 11. haftasında Çaycumappor kendi sahasında Çatalağzı Demirspor ile karşılaştığı müsabakada ev sahibi sahadan 6-0'lık skorla ayrıldı.

Seyirci cezası ile sahaya taraftarından yoksun olarak çıkan Çaycumaspor, rakibi Çatalağzı Demirspor'a karşı 90 dakika boyunca üstün oymadığı müsabakadan 6-0 galip ayrıldı. Sarı- lacivertli takımın gollerini Caner (3), Emre ve Yasin kaydetti. - ZONGULDAK

Çaycumaspor gol oldu yağdı

Çaycumaspor gol oldu yağdı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Amatör Lig, Zonguldak, Çatalağzı, Spor, Haber

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