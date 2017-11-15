Çavdarhisar'a 30 Milyonluk Yatırım Yolda

Küthaya'nın Çavdarhisar ilçesinde tarımsal sulama hattının yer altına alınması konusunda ön proje çalışmalarına başlandığı bildirildi.



Proje kapsamında görüşmelerde bulunmak üzere Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, Sulama Birliği Başkanı Hüseyin Akgün, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Çalışkan ve İl Genel Meclis Üyesi Nuri Korkmaz, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak'ı ziyaret etti.



Çavdarhisar Sulama Birliği Başkanı Hüseyin Akgün, "Çavdarhisar yer altı sulama projesinin son durumu hakkında istişarelerde bulunduk. Proje çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Bakanlığımızın onayladığı projenin 5 yılda bitirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 50 bin dekar Çavdarhisar ve köylerinde, 6 bin dekar Emet ilçesi Örencik köyünde olmak üzere toplam 56 bin dekar araziye yer altı kanalet sistemi yapılıyor.Toplamda 224 kilometre kanalet sistemi yer altına alınacak. İlçe Ekonomimiz ve tarımımız için son derece önemli olan bu proje hakkında İl Genel Meclisi Başkanımız Musa Yılmaz ve Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak'la görüştük. Kendileri ellerinden gelen tüm destekle yanımızda olduklarını beyan ettiler. Bu projenin onaylanmasında, başta Milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.(YD-EFE) - KÜTAHYA