SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek - Spor
Edinson Cavani, Diego Lugano, Fenerbahçe, Lugano, Spor

Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek

Fransa Ligue 1'de mücadele eden PSG'den ayrılacak Edinson Cavani için eski Fenerbahçeli Lugano, "Avrupa'da kalacak. Bana da fikrimi sordu" dedi. Taraftarların umudu yükseldi. Yıldız golcü için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.

13.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:20

Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi bitecek olan Edinson Cavani'nin yeni adresi merakla bekleniyor. Fenerbahçe'nin de 33 yaşındaki yıldız için devrede olduğu konuşuluyor. Konuyla ilgili yakın arkadaşı eski Fenerbahçeli Diego Lugano'nun Club Octubre isimli Arjantin radyosuna yaptığı açıklamalar umut oldu.

Cavani'nin Boca'ya gitme ihtimali sorulan Lugano, "Dönecek olsa Boca'dan önce onu Sao Paulo'ya getiririm. Ancak Avrupa'da kalacak" dedi.

FENERBAHÇE LUGANO'DAN YARDIM ALACAK

Sao Paulo kulübünün yönetiminde yer alan Lugano, Cavani ile eskiden beri görüştüklerini, yeni takımıyla ilgili kendisinden de fikir aldığını belirtti. Fenerbahçe'nin Cavani transferi için hamle yapması ve ikna etmek için Lugano'dan yardım alması bekleniyor.

PSG'den ayrılacak olan yıldız forvetin devre arasında görüşmelerde bulunduğu İspanya'dan Atletico Madrid seçeneğini de açık tuttuğu bildirildi. Cavani'nin bonservisini eline alması cazibesini artırıyor.

Palermo, Napoli ve PSG'de forma giyen Cavani tam bir gol makinesi. 33 yaşındaki yıldız 556 maçta 341 kez fileleri havalandırdı. 65 de asisti bulunan Uruguaylı forvet, ulusal forma ile de 50 gol kaydetti.

(Sabah)

Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Drogba alkış aldı! Korona için devlete verdiği destek takdir topladı Spor
Drogba alkış aldı! Korona için devlete verdiği destek takdir topladı
Takipçisinin 'Evde kal' tepkisine yıldız futbolcudan Hacı Sabancı cevabı: Evdeyim zaten Spor
Takipçisinin "Evde kal" tepkisine yıldız futbolcudan Hacı Sabancı cevabı: Evdeyim zaten
G.Saray efsanesinden tarihi itiraf: Fenerbahçe'den teklif aldım Spor
G.Saray efsanesinden tarihi itiraf: Fenerbahçe'den teklif aldım
Martinez'in sevgilisi, yaptığı güneş banyosuyla takipçilerini mest etti Spor
Martinez'in sevgilisi, yaptığı güneş banyosuyla takipçilerini mest etti
Milyoner'de merak edilen gol kralı sorusu! Joker kullanmadan cevap veremedi Spor
Milyoner'de merak edilen gol kralı sorusu! Joker kullanmadan cevap veremedi
Korona yasağını hiçe sayan ünlü sporcu, evinde 30 kişiye parti verdi Spor
Korona yasağını hiçe sayan ünlü sporcu, evinde 30 kişiye parti verdi
Fatih Terim'in bugün yapılacak koronavirüs testi negatif çıkarsa, evdeki izolasyonu sona erecek
Fatih Terim'in bugün yapılacak koronavirüs testi negatif çıkarsa, evdeki izolasyonu sona erecek
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Talisca'nın 'Geliyor gönlümün efendisi' paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Talisca'nın "Geliyor gönlümün efendisi" paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Ömer Çelik Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Ebru Polat Simge Sağın Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı
Spor Bülent Uygun Rüştü Reçber Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İstifa Kayseri Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 12:25:20. #1.14#
title