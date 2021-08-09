Caulker, F.Bahçe'de tek bir maça bile çıkmadan Beşiktaş'a transfer oluyor

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin önerdiği Caulker'ı reddetmişti ancak fikirler değişti. Godin transferi Beşiktaş için çok külfetli gözüküyor. Sergen Yalçın, uygun şartlarda alınabilecekse Caulker'a 'olur' verdi. F.Bahçe ve Beşiktaş imza parası için pazarlık yapıyor. Kanarya, Caulker'a ödediği 500 bin euroluk imza parasını istiyor. Beşiktaş ise transferi bedelsiz bitirmenin peşinde.