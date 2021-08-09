Caulker, F.Bahçe'de tek bir maça bile çıkmadan Beşiktaş'a transfer oluyor
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin önerdiği Caulker'ı reddetmişti ancak fikirler değişti. Godin transferi Beşiktaş için çok külfetli gözüküyor. Sergen Yalçın, uygun şartlarda alınabilecekse Caulker'a 'olur' verdi. F.Bahçe ve Beşiktaş imza parası için pazarlık yapıyor. Kanarya, Caulker'a ödediği 500 bin euroluk imza parasını istiyor. Beşiktaş ise transferi bedelsiz bitirmenin peşinde.
Vitor Pereira hazırlık maçlarından sonra yeni transfer Steven Caulker'ı beğenmedi. Pereira yönetime sunduğu raporda, "Sistemime uygun değil. Kadroda düşünmüyorum" ifadesine yer verdi.
BEŞİKTAŞ KABUL ETMEDİ
Beşiktaş, ilk başta Fenerbahçe'nin önerisini kabul etmedi. Siyah-Beyazlılar oyuncuyu kiralık ya da tamamen bedelsiz olarak alabileceğini bildirdi. Fenerbahçe ise son olarak imza parası istedi. Kanarya, Caulker'a ödediği 500 bin euroluk imza parasını talep ediyor ancak Beşiktaş ödemeye yanaşmıyor. Tarafların ortak noktada buluşma ihtimali bir hayli yüksek gözüküyor.